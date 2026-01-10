Alla scoperta delle fotografie di Javier Martin

Scopri le fotografie di Javier Martin, artista spagnolo che attraverso le sue immagini esplora il rapporto tra identità e maschera. Le sue opere instaurano cortocircuiti tra volti e invisibilità, offrendo una riflessione sottile e profonda sulla percezione e la presenza. Un percorso visivo che invita a osservare oltre l'apparenza, lasciando spazio a interpretazioni e suggestioni.

Parole e immagini per raccontare l'originale ricerca fotografica di un artista spagnolo che con le sue opere crea cortocircuiti tra volti e maschere, visibilità e invisibilità. È quanto proporrà l'incontro che si terrà oggi alle 18 negli spazi della galleria d'arte monzese LeoGalleries, in via De Gradi. Nell'ambito del finissage della mostra personale di Javier Martin dal titolo " Blindness ", esposta fino a stasera in galleria, ci sarà un dialogo tra Pierluigi Mutti e Cristina Comelli, curatori del Monza Photo Fest: i due critici si confronteranno sul percorso artistico di Martin, anche alla luce delle opere che si potranno ammirare ancora per tutta la giornata di oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, attraverso le vetrine e sulle pareti della LeoGalleries.

