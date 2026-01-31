Indagini a Bari | due agenti di polizia locale finite nel mirino per presunte collusioni con ambienti criminali

La Procura di Bari ha aperto un’indagine contro due agenti della polizia locale. Le accuse parlano di possibili rapporti con ambienti criminali. Gli investigatori stanno cercando di capire se gli agenti abbiano favorito attività illecite o se ci siano state collusioni con la criminalità organizzata. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e le forze dell’ordine.

Due agenti della polizia locale di Bari sono al centro di un'indagine interna dopo che la Procura della ha sollevato gravi sospetti di collusioni con ambienti legati alla criminalità organizzata. L'inchiesta, avviata in seguito a elementi raccolti durante indagini più ampie sulle infiltrazioni mafiose nel capoluogo pugliese, ha portato all'attivazione di un procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento delle due vigilesse. Il Comune di Bari ha già espresso la propria posizione, appoggiando la decisione della Procura: secondo fonti interne, le due donne sarebbero state coinvolte in attività non conformi al loro dovere, in particolare in relazioni con soggetti già noti per legami con la camorra pugliese.

