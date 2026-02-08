alex manna ha tentato di depistare accusando a un altro ragazzo che ha rischiato il linciaggio poi ha partecipato alle ricerche di lei

Alex Manna, 19 anni, aveva tentato di depistare le indagini accusando un altro ragazzo, rischiando che venisse linciato, prima di partecipare alle ricerche della ragazza scomparsa. Alla fine, ha confessato di aver ucciso la 17enne di Nizza Monferrato. La ex di Manna racconta che lui era molto possessivo e aveva un carattere difficile. La scoperta delle bugie dell’accusato ha cambiato le carte in tavola, portando alla confessione di un omicidio che ha sconvolto la comunità

«Ci ha aggrediti, io sono riuscito a scappare, ma non so cosa sia successo a Zoe». Comincia così l'inverosimile tentativo di depistaggio messo in atto da Alex Manna nella notte tra venerdì e sabato. Sono tanti i testimoni che lo hanno visto allontanarsi con Zoe Trinchero da piazza XX Settembre verso via 1613, la strada che ricorda l'assedio di Nizza Monferrato. Poco dopo della diciassettenne si perde ogni traccia, il suo telefono cellulare viene ritrovato sulla balconata, vicino a un pacchetto di sigarette. A chi gli chiede cosa sia successo Alex risponde con la voce — apparentemente — rotta dalla commozione: «Stavamo parlando quando quello lì ci è venuto addosso».

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel fiume di Nizza Monferrato ieri sera, poco prima di mezzanotte.

La polizia ha fermato un uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato.

