Zoe 17 anni uccisa e gettata in un corso d' acqua | il fermato confessa Aveva accusato uno straniero che ha rischiato il linciaggio

La polizia ha fermato un uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. La giovane aveva trascorso la serata in alcuni locali della città e si era allontanata, ma non aveva più fatto ritorno a casa. Prima di essere arrestato, l’uomo aveva accusato uno straniero, che rischia ora di essere linciato dalla folla. La confessione dell’uomo ha portato a una svolta nelle ind

Ha confessato Alex Manna, il 19enne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vita questa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Pressato dalle prove raccolte dai carabinieri il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità nel pomeriggio alla presenza del Pm di turno del tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. Il giovane avrebbe anche tentato nelle prime ore di indagine di allontanare i sospetti su di lui parlando di un ragazzo di origine africana con problemi psichiatrici, noto in città, che l'avrebbe aggredito nella notte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zoe, 17 anni, uccisa e gettata in un corso d'acqua: il fermato confessa. Aveva accusato uno straniero (che ha rischiato il linciaggio) Approfondimenti su Nizza Monferrato Omicidio Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa e gettata in un corso d'acqua dopo un approccio rifiutato. Confessa un ragazzo di 19 anni: fermato Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. Confessa un ragazzo di 19 anni: fermato La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nizza Monferrato Omicidio Argomenti discussi: Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l’am…; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Monossido di carbonio killer in una casa, morta un'intera famiglia; Ragazza uccisa: colpita a pugni sul volto e poi strangolata. Zoe uccisa e gettata nel canale dopo la serata in birreria, confessa l’amico che era stato respinto: Una lite, l’ho presa a pugniFemminicidio a Nizza Monferrato (Asti), Zoe Trinchero morta strangolata: lavorava part time come barista, sognava di fare la psicologa. Alex Manna, 19 anni, prima tenta di depistare le indagini poi am ... quotidiano.net Zoe, 17 anni, uccisa per un approccio rifiutato. Confessa il 20enne Alex Manna dopo aver tentato un depistaggioUn’altra giovanissima vittima di femminicidio. Lavorava in un bar della stazione: sarebbe stata prima strangolata e poi gettata nel rio Nizza. Sul suo corpo rinvenuti anche segni di percosse e lesioni ... quotidiano.net Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente. Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uom x.com Zoe Trinchero morta a 17anni, confessa l'amico. «Uccisa dopo approccio rifiutato» facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.