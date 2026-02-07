Zoe Trinchero 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato | si indaga per omicidio È stata strangolata In caserma un ragazzo ha rischiato il linciaggio

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel fiume di Nizza Monferrato ieri sera, poco prima di mezzanotte. La polizia indaga per omicidio: secondo le prime indiscrezioni, è stata strangolata. In caserma è stato ascoltato un ragazzo, che ha rischiato il linciaggio dalla folla. La comunità è sconvolta e si aspetta che le forze dell’ordine facciano chiarezza sulla vicenda.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una morte violenta per mano di altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza e Canelli che stanno indagando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Alessandria. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile

