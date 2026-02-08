C’è un punto, nella vita e nel lavoro di un attore, in cui le maschere smettono di essere una protezione e diventano uno strumento di verità. Alessandro Tersigni si trova oggi esattamente lì: in una fase di passaggio in cui l’identità professionale si ridefinisce, lontano dalle etichette, dalle immagini consolidate, dalle certezze comode. Dopo anni in cui il pubblico lo ha identificato con un ruolo preciso e rassicurante, Alessandro Tersigni sceglie di fermarsi, osservare, cambiare direzione. Non per rompere con il passato, ma per attraversarlo e andare oltre. È una scelta che parla di tempo, di attesa, di rischio, ma soprattutto di consapevolezza: quella di un uomo che accetta di rimettersi in gioco senza garanzie, affidandosi a ciò che sente necessario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessandro Tersigni, l'attore è in tv nella serie 'Una nuova vita' su Canale 5: “Fuori dalla comfort zone”

Approfondimenti su Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni approda su Canale 5 con la nuova fiction

Su Canale 5 arriva una nuova serie che promette suspense e colpi di scena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alessandro Tersigni

Argomenti discussi: Alessandro Tersigni: Mia moglie ha avuto un distacco di placenta e la bambina è stata in terapia intensiva; Alessandro Tersigni, chi è la moglie Maria Stefania Di Renzo: i due figli Filippo e Zoe; L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: Ho avuto paura di perderla; Chi è Alessandro Tersigni, dal Grande Fratello alle fiction: età, vita privata, carriera, Instagram.

Alessandro Tersigni, l'attore è in tv nella serie 'Una nuova vita' su Canale 5: Fuori dalla comfort zoneTra identità, paternità e passaggi cruciali, l'attore Alessandro Tersigni racconta il momento più consapevole del suo percorso e le sue scelte ... virgilio.it

La vita privata di Alessandro Tersigni: moglie e figli dell'attoreAlessandro Tersigni è nato a Roma l’11 ottobre 1979, quindi oggi ha 46 anni ed è di origini romane. È cresciuto nella Capitale con la famiglia e, anche se in passato ha vissuto per un periodo a Milano ... tag24.it

“Com’è cambiato tutto”: Alessandro Tersigni ci parla di Una nuova vita Nel corso di Verissimo, Alessandro Tersigni ha raccontato qualcosa in più sulla fiction Una nuova vita, in onda il mercoledì sera su Mediaset. Ha invitato il pubblico a seguire la serie con facebook