Su Canale 5 arriva una nuova serie che promette suspense e colpi di scena. Anna Valle e Daniele Pecci interpretano due protagonisti coinvolti in un giallo avvincente, pensato per tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La storia si svolge tra misteri e colpi di scena, lasciando gli spettatori senza fiato.

: un giallo appassionante, che vuole tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma. Mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie Una nuova vita, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction, una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. Una nuova vita – La trama. Vittoria Greco ( Anna Valle ) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser ( Luca Capuano ) è stata lei. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Una nuova vita, Anna Valle e Daniele Pecci nella nuova serie di Canale 5

Approfondimenti su Anna Valle Daniele Pecci

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

UNA NUOVA VITA (2026) | Promo tv della fiction Mediaset con Anna Valle su Canale 5

Ultime notizie su Anna Valle Daniele Pecci

Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti; ‘Una nuova vita’, al via su Canale 5 la serie con Anna Valle e Daniele Pecci.

Una nuova vita, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it

Una nuova vita: trama, cast e personaggiNel cast tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. La serie è realizzata da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay ... sorrisi.com

Debutta, stasera su Canale 5, “Una nuova vita” con Anna Valle e Daniele Pecci, ambientata a San Martino di Castrozza. È la storia di Vittoria Greco, appena uscita dal carcere dopo aver scontato una condanna per l’omicidio del marito, avvenuta otto anni prim - facebook.com facebook

#AnnaValle #UnaNuovaVita Le anticipazioni di #Verissimo x.com