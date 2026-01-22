Alessandro Tersigni approda su Canale 5 con la nuova fiction

Scopri come Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle signore per approdare su Canale 5 come protagonista della nuova fiction Una nuova vita: dettagli, cast e curiosità. La carriera di Alessandro Tersigni vive una delle sue svolte più importanti. Dopo anni di successo e una fanbase affezionatissima conquistata grazie al ruolo di Vittorio Conti nella soap Il Paradiso delle signore su Rai 1, l’attore ha deciso di voltare pagina. La sua uscita dalla serie pomeridiana aveva già scosso il pubblico, ma ora Tersigni è pronto per una nuova avventura nel cuore della prima serata televisiva italiana, questa volta su Mediaset. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Alessandro Tersigni Vola su Canale 5: Una Nuova Vita Con Anna Valle!

Leggi anche: Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: trama e anticipazioni

Canale 5 ‘a testa alta’ con le serie: subito in onda Una Nuova Vita e Colpa dei SensiDopo un autunno caratterizzato dalla sola terza stagione di Buongiorno, Mamma!, ci si interroga sulle novità di Canale 5.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Alessandro Tersigni Vola su Canale 5: Una Nuova Vita Con Anna Valle!

Il Paradiso delle signore, Alessandro Tersigni passa a Mediaset con Una nuova vitaL'attore che per diverse stagioni ha vestito i panni di Vittorio Conti nella fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 sarà tra i protagonisti di questa nuova fiction che andrà in onda nel ... it.blastingnews.com

«Dopo tanti anni in Rai, sono pronto per una nuova sfida». Alessandro Tersigni cambia casacca e si prepara a una nuova avventura su Canale 5, lasciando il seguitissimo “Il Paradiso delle Signore” per buttarsi in un progetto inedito. Il panorama delle fiction it - facebook.com facebook