Alessandro Araimo | Quantità e qualità così raccontiamo questa Olimpiade

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery Sud Europa, dice che questa Olimpiade si racconta con quantità e qualità. Alla fine della cerimonia di apertura, commenta che è stato un grande inizio per tutti e che l’evento ha mostrato il meglio dello sport e dello spettacolo.

Ripensa alla cerimonia d’apertura dei Giochi e si emoziona. Alessandro Araimo, a.d. di Warner Bros. Discovery Southern Europe, sa che l’inizio di questa Olimpiade per Eurosport su HBO Max e Discovery+ (resa ancor più accessibile grazie a Dazn, Tim e Amazon), non poteva essere più entusiasmante. "È stato un avvio straordinario, un momento capace di unire emozione e qualità editoriale. La nostra copertura è stata autorevole e coinvolgente, con il commento di Luca Gregorio e Massimiliano Ambesi e un ospite d’eccezione come il regista Davide Livermore". La cerimonia in sé le è piaciuta? "Molto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alessandro Araimo:"Quantità e qualità, così raccontiamo questa Olimpiade" Approfondimenti su Alessandro Araimo Defrel entra ed è subito assist. Santoro abbina qualità a quantità Nel match al Golfo dei Poeti, Defrel entra in campo e subito si distingue con un assist decisivo. Pistoia città del Natale. Il bilancio è positivo: "Quantità e qualità" Pistoia si conferma come città del Natale, con un’edizione 2025 che ha registrato un buon riscontro in termini di partecipazione e qualità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alessandro Araimo Argomenti discussi: Araimo: Olimpiadi Milano Cortina con HBO Max, la svolta per Warner Bros. Discovery. Araimo: «Olimpiadi Milano Cortina con HBO Max, la svolta per Warner Bros. Discovery».Alessandro Araimo spiega la strategia Warner Bros Discovery per Milano Cortina 2026, tra copertura totale delle Olimpiadi e lancio di HBO Max in Italia In un ... digital-news.it Araimo responsabile Sud Europa di Discovery Global e capo europeo EurosportNel quadro della riorganizzazione che determina la nascita di due società, Discovery Global e Warner Bros, l’attuale Ad di Warner Bros Discovery Italy & Iberia, Alessandro Araimo, diventa capo della ... primaonline.it Araimo: «Olimpiadi Milano Cortina con HBO Max, la svolta per Warner Bros. Discovery». Alessandro Araimo spiega la strategia Warner Bros Discovery per Milano Cortina 2026, tra copertura totale delle Olimpiadi e lancio di HBO Max in Italia In un panorama facebook Oltre 1.000 ore live su #HBO Max e discovery+ per #MilanoCortina 2026. L’ad Alessandro Araimo di #WBD sottolinea: «Ogni momento di ogni gara è la prova del nostro eccezionale sforzo produttivo e di quanto lo sport sia una celebrazione di cultura e intratte x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.