Defrel entra ed è subito assist Santoro abbina qualità a quantità

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match al Golfo dei Poeti, Defrel entra in campo e subito si distingue con un assist decisivo. Santoro dimostra abilità sia tecnica che costanza, contribuendo alla performance complessiva della squadra. Chichizola, senza particolari emozioni, si limita a gestire le poche occasioni avverse, regalando ai tifosi un pomeriggio di stabilità e attenzione.

CHICHIZOLA 6 A parte un intervento nel finale per la gioia dei fotografi su un tiro a giro di Esposito, per lui pomeriggio tranquillo in riva al Golfo dei Poeti. TONOLI 7 Contro di lui Vlahovic si diverte pochino. Gara di grande attenzione, condita da un palo clamoroso che gli nega il terzo gol stagionale. Ammonito, salterà la gara col Venezia. ADORNI 6,5 Artistico contro di lui non trova spazi vitali per rendersi pericoloso, e il centrale parmense lo controlla senza neppure troppa fatica. NIELING 7 In una gara diligente e di gamba, ha il merito di trovare il riflesso vincente all’alba della partita, costringendo lo Spezia a fare la gara che il Modena predilige. Ilrestodelcarlino.it

