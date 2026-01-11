Pistoia città del Natale Il bilancio è positivo | Quantità e qualità

Pistoia si conferma come città del Natale, con un’edizione 2025 che ha registrato un buon riscontro in termini di partecipazione e qualità. L’evento, culminato con la discesa della Befana dal Campanile di San Zeno, ha attirato visitatori anche dai territori limitrofi, consolidando la tradizione natalizia locale. Gli organizzatori considerano il bilancio complessivamente positivo, evidenziando l’importanza di mantenere viva questa manifestazione come momento di richiamo culturale e turistico.

Grande attrattiva, anche ben oltre il territorio pistoiese, per l’edizione 2025 della "Città del Natale" che si è conclusa con la discesa della Befana dal Campanile della cattedrale di San Zeno lo scorso martedì: l’occasione propizia, per gli organizzatori, per tracciare un bilancio. Oltre alla Casa di Babbo Natale, sono state numerose le attrattive disponibili: la giostra a cavalli a due piani di fronte al Fregio Robbiano, la pista di pattinaggio in piazza San Francesco, i mercatini di Natale in piazza Spirito Santo e l’albero di Natale, con il videomapping su tutti i monumenti nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia città del Natale. Il bilancio è positivo: "Quantità e qualità" Leggi anche: Il bilancio del Natale: "Città viva e partecipata operatori soddisfatti" Leggi anche: Tutto pronto per Pistoia Città del Natale. Un mese e mezzo di spettacoli e iniziative per adulti e bambini La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pistoia città del Natale. Il bilancio è positivo: "Quantità e qualità" - E poi tanti eventi diffusi nel periodo: "Coinvolti cittadini e visitatori di ogni età". msn.com

Gli studenti di Pistoia raccontano la città attraverso l’arte e la mobilità - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.