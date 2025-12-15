Salute mentale in Umbria oltre 16 mila adulti in cura per disturbi più di 12mila i minori

In Umbria, oltre 16.000 adulti e più di 12.000 minori sono seguiti per disturbi mentali. La Regione ha deciso di mettere al centro delle politiche sanitarie la salute mentale, avviando un nuovo piano socio-sanitario volto a migliorare il benessere psicologico e a introdurre cambiamenti significativi nel settore.

La Regione Umbria ha scelto di riportare il tema della salute mentale al centro delle politiche sanitarie avviando il percorso di costruzione di un nuovo piano socio sanitario per introdurre cambiamenti nel campo del benessere psicologico. 425 gli adulti in cura per disturbi legati alla salute mentale, mentre per la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza sono 12.

