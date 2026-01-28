L’orologio dell’Apocalisse 2026 sempre più vicino alla mezzanotte | ecco quanto manca alla fine

L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina sempre di più alla mezzanotte. Ieri, 27 gennaio, un gruppo di scienziati ha deciso di spostare le lancette in avanti, segno che il rischio di fine del mondo si fa più vicino. La decisione è arrivata dopo aver valutato le minacce attuali, tra conflitti e cambiamenti climatici. La lancetta ora si avvicina ancora di più a quella che rappresenta la fine, mettendo in allarme il mondo intero.

(LaPresseAp) L’ Orologio dell’Apocalisse nel 2026 continua ad avvicinarsi alla mezzanotte. Ieri, 27 gennaio, un gruppo di scienziati attivisti ha spostato in avanti le lancette del dispositivo che segna idealmente quanto manca alla fine dell’umanità. Secondo il Bulletin of the Atomic Scientists siamo vicini più che mai alla distruzione della Terra poiché Russia, Cina, Stati Uniti e altri paesi stanno diventando “sempre più aggressivi, ostili e nazionalisti”. Quanto manca alla fine e perché siamo vicini all’Apocalisse. Gli attivisti riuniti a Washington hanno citato i rischi di una guerra nucleare, i cambiamenti climatici, il potenziale uso improprio delle biotecnologie e il crescente utilizzo dell’ intelligenza artificial e senza adeguati controlli nel suo annuncio annuale, che valuta quanto l’umanità sia vicina alla fine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

