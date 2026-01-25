Albero cade su un’auto in corsa tragedia sfiorata

A Terni, in via Carducci, un albero è caduto sulla carreggiata mentre un'auto transitava, evitando di causare feriti gravi. L’incidente è avvenuto domenica 25 gennaio alle ore 19:50, creando disagio al traffico e richiedendo l’intervento delle autorità. La dinamica dell’evento evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli alberi roadside per garantire la sicurezza pubblica.

Terni, 25 gennaio 2026 – Paura in via Carducci a Terni. Poco prima delle 20 di oggi, domenica 25 gennaio, un albero è caduto invadendo completamente la carreggiata proprio mentre stava passando un’auto. Gli occupanti del veicolo sono rimasti lievemente feriti e sono stati affidati alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale di Terni e la polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire il traffico. La caduta dell’arbusto ha causato temporanei disagi alla circolazione, poi regolarmente ripristinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

