Scrutini periodo unico o più quadrimestri | è caos nelle scuole Regione Emilia-Romagna chiede chiarezza al Governo

Le scuole dell’Emilia-Romagna sono nel caos. La Regione chiede al Governo di fare chiarezza sulla validità del periodo unico di valutazione, dopo che l’Usr ha espresso pareri contrari. La situazione resta incerta e ancora senza risposte ufficiali.

L'Emilia-Romagna interpella il Governo sulla legittimità del periodo unico di valutazione dopo i pareri contrari dell'Usr. Mentre le scuole si dividono tra rinunce e conferme, l'assessora Conti chiede chiarezza per ridurre la burocrazia e permettere ai docenti di curare l'ansia degli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Emilia Romagna Regione

Le scuole dell’Emilia-Romagna sono in tilt.

L'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna ha pubblicato un documento di approfondimento riguardante gli scrutini e la suddivisione dell’anno scolastico in più periodi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Emilia Romagna Regione

Argomenti discussi: Valutazione scolastica in Emilia Romagna: addio a trimestri e quadrimestri? Proposta di valutazione unica e le sue implicazioni; Periodo unico di valutazione, Emilia Romagna sfida il Governo: scrutini a giugno tra norme incerte; Stop ai quadrimestri, verso il periodo unico scuola: caos valutazioni in Emilia Romagna.

Valutazione studenti, stop a trimestri e quadrimestri: scrutini solo a giugno? L’Emilia Romagna ci crede: si riduce la burocrazia, Governo e Ministero si esprimanoÈ giusto valutare collegialmente gli alunni solo alla fine dell’anno scolastico? È utile introdurre il cosiddetto periodo unico unico di valutazione, così di permettere agli insegnanti di concentrar ... tecnicadellascuola.it

Speciale scrutini: norme, consigli e documenti da scaricare. Aggiunte due guide su valutazione, procedure e delibereIn arrivo gli scrutini nelle scuole italiane. Al fine di facilitare le operazioni, la rivista Gestire la scuola ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti. Scrutini ... orizzontescuola.it

Segnaliamo l'uscita di tanti concorsi in Regione Emilia Romagna per la Polizia Locale!!! Visitate il portale inPa per maggiori informazioni facebook