Napoli cantiere Pnrr da 700 giorni e disagi al Liceo Alberti | le accuse della preside con 10 domande

Da oltre 700 giorni il cantiere al Liceo Alberti di Napoli blocca le lezioni e crea disagi agli studenti. La preside Silvia Parigi mette nero su bianco dieci domande rivolte ai responsabili dei lavori, chiedendo spiegazioni sui tempi e sulle modalità di esecuzione. La situazione resta critica, e ora tutti si chiedono quando finiranno i lavori e se saranno davvero all’altezza delle promesse fatte.

Tempo di lettura: 6 minuti Dieci domande, ma somigliano ad una requisitoria. Mettono nel mirino i lavori finanziati dal Pnrr, le formula la dirigente scolastica del liceo Alberti, Silvia Parigi. L’argomento è un cantiere di 700 giorni, con cui deve convivere una comunità scolastica di 1063 studenti, 80 docenti e 25 Ata. Sono divisi in 43 classi, tra Scientifico, Linguistico e Scienze Applicate. E gli ultimi anni, par di capire, non sono stati facili nel liceo di via Pigna. “ Usque tandem? Fino a quando?” esordisce la preside, in una lettera a studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

