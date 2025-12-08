Vandalizzata la sede del Pd a Chiavari Hanno imbrattato le vetrate urlavano | duce duce!

Nella notte, la sede del Partito Democratico a Chiavari è stata vandalizzata. Le vetrate sono state imbrattate e sono stati uditi insulti con riferimenti al regime fascista, come riportato dal segretario Antonio Bertani su Facebook. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale nella zona.

È stata vandalizzata nella notte la sede del Partito democratico a Chiavari, in provincia di Genova. Lo scrive su facebook il segretario, Antonio Bertani. “Non ci faremo intimidire. La scorsa notte un gruppo di persone, non ancora identificate, ha raggiunto la nostra sede di via Costaguta urlando frasi come ‘ noi siamo i camerati’ e ‘ duce, duce ‘!. Hanno imbrattato le vetrate, scagliato un cartello stradale contro la porta e rovesciato il contenuto delle grosse fioriere davanti all’ingresso”, spiega l’esponende dem. “Non è purtroppo la prima volta: da mesi subiamo imbrattamenti e altri atti vandalici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vandalizzata la sede del Pd a Chiavari. “Hanno imbrattato le vetrate, urlavano: duce, duce!”

L’attacco alla sede #Pd di #Chiavari è inaccettabile. L’aula studio del circolo vandalizzata da persone non identificate che inneggiavano slogan fascisti. Un atto squadrista e intimidatorio rispetto al quale non può esserci alcuna ambiguità né timidezza da parte Vai su X

Questa notte la sede del PD del Tigullio a Chiavari è stata vandalizzata da un gruppo di persone che inneggiavano al duce, come ci dicono le testimonianze. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza e spero che le forze dell’ordine identifichino al più presto i - facebook.com Vai su Facebook

Vandali imbrattano vetrata sede Pd Chiavari - "Un gruppo di persone, al momento non ancora identificate, ha raggiunto la sede del Partito Democratico in via Costaguta - Si legge su rainews.it