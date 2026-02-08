Al corteo anti-Olimpiadi anche un' arma simile al lanciarazzi Katyusha

Sabato pomeriggio a Milano, nella zona di Corvetto, scene di guerriglia urbana tra i manifestanti e le forze dell’ordine. I dimostranti cercano di superare il blocco per arrivare alla tangenziale, e alcuni di loro usano un’arma simile a un lanciarazzi Katyusha. La situazione è diventata molto tesa, con lanci di oggetti e tentativi di sfondare le barriere. La polizia ha risposto con cariche e spray lacrimogeni. La piazza si riempie di fumo e tensione, mentre la polizia cerca di

Milano, sabato pomeriggio, zona Corvetto: è piena guerriglia urbana. Per tentare di sfondare il blocco delle forze dell'ordine schierate per impedire l'accesso alla tangenziale. Più di cento antagonisti con il volto coperto, infiltrati nella manifestazione contro le olimpiadi, si scagliano contro gli agenti. Alcuni di loro impugnano batterie di fuoco dal funzionamento molto simile a quello del lanciarazzi Katyusha usato sul fronte in Ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Al corteo anti-Olimpiadi anche un'arma simile al lanciarazzi Katyusha Approfondimenti su Corvetto Guerriglia Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: "Sono bande di delinquenti nemici dell'Italia" Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Meloni attacca sugli scontri al corteo a Milano anti Olimpiadi, "Bande di delinquenti e nemici dell'Italia" La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi si oppone alle Olimpiadi in Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Corvetto Guerriglia Argomenti discussi: Scontri al corteo anti-Olimpiadi a Milano; Olimpiadi insostenibili. Petardi e cariche al corteo di Milano; Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche; Manifestazione a Milano contro le Olimpiadi | Scontri, lancio di pietre, sei fermati. Trump: Sorpreso dai fischi a Vance. Milano Cortina, scontri al corteo anti Olimpiadi: incappucciati lanciano petardi e fumogeni, cariche delle forze dell'ordine - VideoUn gruppo di manifestanti con caschi e cappucci ha sparato petardi e fumogeni, dirigendosi verso l'imbocco della tangenziale ... adnkronos.com Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: Sono bande di delinquenti nemici dell'ItaliaMigliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, ... iltempo.it Al corteo contro le Olimpiadi hanno partecipato circa 10mila persone. Al centro della protesta le “olimpiadi insostenibili” e la presenza dell’Ice in Italia ma non solo. Anche la Palestina e il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri sono stat facebook Corteo (e scontri) a Milano. Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.