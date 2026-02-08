Akragas fulminante a Gela | Marrone e Gatto decidono all’esordio vittoria in 18? e sorpasso in classifica

L’Akragas ha iniziato alla grande il campionato di Promozione siciliana. I biancazzurri hanno deciso subito la partita contro il Vigor Gela, vincendo in soli diciotto minuti. Marrone e Gatto hanno segnato all’esordio, portando i tre punti e sorpassando momentaneamente in classifica proprio i gelesi. La partita è durata poco, ma il messaggio è chiaro: l’Akragas vuole fare sul serio.

Il campo di Promozione siciliana si è animato questo pomeriggio, 8 febbraio 2026, con una partita che si è conclusa in modo fulmineo: l’Akragas ha sconfitto il Vigor Gela con un risultato deciso nei primi diciotto minuti di gioco. Mirko Marrone e Natale Gatto, due elementi chiave della formazione agrigentina, hanno siglato le reti che hanno decretato la vittoria, lasciando di sorpresa gli avversari e i tifosi, quest’ultimi impossibilitati ad assistere alla contesa. La partita, disputata allo stadio Vincenzo Presti di Gela, è stata caratterizzata da un avvio di gioco estremamente dinamico da parte dell’Akragas, capace di imporre il proprio ritmo e concretizzare le occasioni create.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Akragas Gela Marrone e Gatto dell'Akragas chiudono la partita con il Vigor Gela dopo appena 18 minuti Mirko Marrone e Natale Gatto dell'Akragas segnano in rapida successione e chiudono la partita contro il Vigor Gela dopo appena 18 minuti. Akragas, si va a Gela per affrontare il Vigor: Casucci pronto all’esordio in campionato Domenica 8 febbraio, allo stadio Vincenzo Presti di Gela si gioca una sfida importante tra Vigor Gela e Akragas.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.