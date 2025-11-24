La creazione degli studenti di Bertinoro | scarpette rosse ai piedi della colonna dell' Ospitalità
Studenti protagonisti per la Giornata contro la violenza sulle donne. “Il 25 novembre è soprattutto l'occasione per stimolare riflessioni e cercare di innescare il cambio culturale necessario, a partire dai giovani, che sono i protagonisti del cambiamento e del futuro - afferma il sindaco Filippo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
