I Green Day si esibiranno alla cerimonia di apertura del Super Bowl 2026, che si terrà nella baia di San Francisco. Dopo le conferme di Bad Bunny e Charlie Puth, questa sarà la terza volta che il gruppo si esibisce nella città californiana, contribuendo a definire un evento musicale di grande rilievo. La loro partecipazione arricchisce ulteriormente la lineup dell’evento, che si preannuncia come un momento importante per il panorama musicale internazionale.

Continua a prendere forma la lineup degli artisti che si esibiranno al Super Bowl: dopo le conferme di Bad Bunny e Charlie Puth, vedremo anche i Green Day protagonisti della cerimonia d’apertura nella baia di San Francisco, per la terza volta nella città californiana. La notizia è stata confermata il 18 gennaio dalla NFL, dichiarando che la band, proveniente da East Bay, suonerà prima della grande partita dell’8 febbraio. Il trio eseguirà un medley dei suoi brani più famosi, mentre gli ex MVP del Super Bowl sfileranno sul campo del Levi’s Stadium di Santa Clara. Bad Bunny sarà protagonista dell’ Half Time Show, per il 60esimo Super Bowl, una mossa che ha scatenato una forte reazione da parte della comunità MAGA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Milano-Cortina 2026, Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d’apertura

Mariah Carey sarà la prima artista internazionale a esibirsi alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'evento si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, segnando un momento speciale per l'edizione invernale dei Giochi. La sua partecipazione contribuirà a creare un'atmosfera di grande spettacolo e prestigio per questa importante manifestazione sportiva.

Milano-Cortina 2026: svelato il secondo artista che si esibirà alla cerimonia di apertura

Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un nuovo artista per la cerimonia di apertura, dopo l’annuncio di Laura Pausini. È stato svelato il nome di un altro cantante di rilievo, che contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale. Questa scelta conferma l’impegno di promuovere un’edizione delle Olimpiadi invernali all’insegna della qualità e della tradizione musicale italiana.

