Donald Trump ha espresso chiaramente la sua opinione sul palco del Super Bowl 2026, manifestando il suo dissenso nei confronti di Bad Bunny e dei Green Day. Durante un’intervista nello Studio Ovale, l’ex presidente ha commentato la scelta musicale dell’evento, sottolineando il suo punto di vista senza appello. Questa dichiarazione si aggiunge al dibattito pubblico sulle preferenze e le critiche riguardo alle performance musicali durante uno degli eventi più seguiti al mondo.

Donald Trump non si è (ovviamente) trattenuto dal condividere la propria opinione sul programma musicale del Super Bowl 2026, durante una recente intervista nello Studio Ovale. Bad Bunny sarà la star principale dell’ Halftime Show, mentre i Green Day daranno il via alla cerimonia di apertura della partita al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, l’8 febbraio. Il presidente ha espresso il suo parere su entrambi gli eventi, e non è positivo. «Sono contro di loro. Penso che sia una scelta terribile. Tutto ciò che fanno è così pieno d’odio. Terribile», ha detto. I Green Day e la loro decennale protesta contro Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump non è contento di Bad Bunny e dei Green Day al Super Bowl: “Sono contrario a loro”

