AEW | Kris Statlander mantiene il titolo femminile battendo Jamie Hayter a Worlds End

Kris Statlander ha confermato il suo titolo femminile AEW battendo Jamie Hayter a Worlds End, mantenendo così il suo regno come AEW Women’s World Champion. La sfida, intensa e combattuta, ha visto la campionessa affrontare una rivale forte e determinata, riuscendo a difendere con successo il titolo per la quarta volta. L'incontro ha concluso un evento di rilievo nel circuito della AEW, consolidando la posizione di Statlander tra le protagoniste del wrestling femminile.

Kris Statlander è ancora la AEW Women’s World Champion. A Worlds End, la campionessa ha sconfitto Jamie Hayter in un match fisico combattuto, portando a casa la quarta difesa titolata del suo regno. Per la Hayter si trattava di un’occasione speciale: la wrestler britannica inseguiva quella cintura che aveva dovuto lasciare vacante nel 2023 a causa di un infortunio. Era stata proprio lei una delle partecipanti al fatal four-way di All Out in cui Statlander aveva detronizzato Toni Storm conquistando il titolo. Un match fatto di colpi duri e ribaltamenti. Hayter ha preso l’iniziativa fin dalla prima campana, portando subito l’azione all’esterno del ring e sfruttando i gradini d’acciaio e il tavolo dei commentatori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Kris Statlander mantiene il titolo femminile battendo Jamie Hayter a Worlds End Leggi anche: AEW: Kris Statlander batte Mercedes Mone, rimane maledetto il titolo femminile per la CEO Leggi anche: AEW: Kris Statlander difende con successo l’AEW Women’s Title dopo uno scontro epico con Toni Storm La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AEW Champ Kris Statlander Explains Why She Doesn't See Herself As A Wrestling Fan - While some professional wrestlers today are students of the game and have been training their entire life to compete inside the squared circle, others didn't have much of a background or interest in ... sports.yahoo.com Kris Statlander breaks silence after being involved in disturbing spot at AEW Blood & Guts - She teamed up with Jamie Hayter, Willow Nightingale, Toni Storm, Mina Shirakawa, and Harley Cameron ... sportskeeda.com AEW's Kris Statlander Reflects On Part Of Career Feeling Like 'The End Of The World' - No road to glory is without its bumps in the road, but Kris Statlander's quest to becoming one of AEW's top women's stars, and the first woman to hold both the AEW Women's World Championship and TBS ... wrestlinginc.com

