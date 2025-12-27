Prorogate le misure anti-Covid fino alla fine del 2026 a San Pietroburgo

Il governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, ha firmato un provvedimento che estende fino al 31 dicembre 2026 la validità delle misure anti-coronavirus introdotte nel marzo 2020. Il decreto modifica il noto provvedimento n. 121 del governo locale, approvato all’inizio della pandemia. Secondo l’agenzia statale russa TASS, la proroga riguarda misure ormai ridotte al minimo, con una semplice raccomandazione all’uso delle mascherine, senza limitazioni sulla circolazione e strutture sanitarie operative in regime ordinario. Tuttavia, rimane l’obbligo di autorizzazione per tutti gli eventi pubblici con oltre 300 partecipanti. 🔗 Leggi su Open.online

