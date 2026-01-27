Non mi sento bene e va a letto | ex calciatore trovato morto dalla moglie

In un contesto di vita quotidiana, un ex calciatore si sente male e si reca a letto. Pochi istanti dopo, si verifica una tragica conclusione. La notizia ha scosso familiari e amici, evidenziando quanto possa essere improvvisa e inattesa una crisi di salute. Questo episodio sottolinea l’importanza di attenzione e tempestività nelle situazioni di malessere improvviso.

Una cena in famiglia, insieme alla moglie e ai figli. Poi una sensazione di malessere, quel "non mi sento bene" che qualche ora più tardi si è trasformato in tragedia. Diego Ruspantini, 46 anni compiuti lo scorso 25 ottobre, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto dalla consorte, stroncato da un malore improvviso. Nonostante i tentativi del personale sanitario, per l'ex portiere non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella sera di domenica 25 gennaio. Dopo aver cenato insieme ai familiari, il 46enne ha detto alla moglie: "Non mi sento bene". Poi è andato in camera da letto per riposare.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su ex calciatore

Un calciatore, dopo aver detto “non mi sento bene”, si è coricato e non si è più svegliato.

Una tragica scoperta scuote Acquaviva Picena: Francesca Michettoni, una giovane mamma di 31 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su ex calciatore

Argomenti discussi: Il calcio in lutto: Non mi sento bene. Malore fatale in casa. Addio a Ruspantini; Porto Recanati, Non mi sento bene: l'ex calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore in casa a soli 46 anni; Non mi sento bene, poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini; Alessandro Haber: Non sono mai andato in analisi, ma sto bene solo su un palco. Se mi sento troppo protetto, ho voglia di spaccare tutto.

Il calcio in lutto: Non mi sento bene. Malore fatale in casa. Addio a RuspantiniIl portiere 46enne aveva giocato anche nell’Anconitana di Marconi Era un trascinatore, aveva grande attenzione per le persone in difficoltà. msn.com

«Non mi sento bene»: il calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore dopo la cena con moglie e figliHa cenato con la moglie e i due figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Ed è lì, nella loro ... msn.com

«Non mi sento bene», l’ultima frase alla moglie: muore ex calciatore - facebook.com facebook

"Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini x.com