Non mi sento bene e va a letto | ex calciatore trovato morto dalla moglie
In un contesto di vita quotidiana, un ex calciatore si sente male e si reca a letto. Pochi istanti dopo, si verifica una tragica conclusione. La notizia ha scosso familiari e amici, evidenziando quanto possa essere improvvisa e inattesa una crisi di salute. Questo episodio sottolinea l’importanza di attenzione e tempestività nelle situazioni di malessere improvviso.
Una cena in famiglia, insieme alla moglie e ai figli. Poi una sensazione di malessere, quel "non mi sento bene" che qualche ora più tardi si è trasformato in tragedia. Diego Ruspantini, 46 anni compiuti lo scorso 25 ottobre, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto dalla consorte, stroncato da un malore improvviso. Nonostante i tentativi del personale sanitario, per l'ex portiere non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella sera di domenica 25 gennaio. Dopo aver cenato insieme ai familiari, il 46enne ha detto alla moglie: "Non mi sento bene". Poi è andato in camera da letto per riposare.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su ex calciatore
“Non mi sento bene”: il calciatore va a letto e muore poche ore dopo
Un calciatore, dopo aver detto “non mi sento bene”, si è coricato e non si è più svegliato.
“Non mi sento bene”. Va a dormire pensando di avere l’influenza, giovane mamma trovata morta nel letto: dramma in Italia
Una tragica scoperta scuote Acquaviva Picena: Francesca Michettoni, una giovane mamma di 31 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto.
Ultime notizie su ex calciatore
Argomenti discussi: Il calcio in lutto: Non mi sento bene. Malore fatale in casa. Addio a Ruspantini; Porto Recanati, Non mi sento bene: l'ex calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore in casa a soli 46 anni; Non mi sento bene, poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini; Alessandro Haber: Non sono mai andato in analisi, ma sto bene solo su un palco. Se mi sento troppo protetto, ho voglia di spaccare tutto.
Il calcio in lutto: Non mi sento bene. Malore fatale in casa. Addio a RuspantiniIl portiere 46enne aveva giocato anche nell’Anconitana di Marconi Era un trascinatore, aveva grande attenzione per le persone in difficoltà. msn.com
«Non mi sento bene»: il calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore dopo la cena con moglie e figliHa cenato con la moglie e i due figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Ed è lì, nella loro ... msn.com
«Non mi sento bene», l’ultima frase alla moglie: muore ex calciatore - facebook.com facebook
"Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.