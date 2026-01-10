Giacomo Bugaro è il nuovo vicepresidente dell' Iniziativa Adriatico Ionica
Giacomo Bugaro, assessore regionale, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (Iai). Questa nomina rafforza il ruolo della regione nella cooperazione internazionale tra i paesi dell’area adriatica e ionica, favorendo lo sviluppo di progetti condivisi e la collaborazione tra le istituzioni. La nomina rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza italiana nell’ambito di questa iniziativa europea.
ANCONA – L’assessore regionale Giacomo Bugaro è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, meglio nota come Iai. Si tratta di un organismo che opera nell’ambito della cooperazione macroregionale.La nomina avviene su delega del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
