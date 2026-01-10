Giacomo Bugaro è il nuovo vicepresidente dell' Iniziativa Adriatico Ionica

Giacomo Bugaro, assessore regionale, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (Iai). Questa nomina rafforza il ruolo della regione nella cooperazione internazionale tra i paesi dell’area adriatica e ionica, favorendo lo sviluppo di progetti condivisi e la collaborazione tra le istituzioni. La nomina rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza italiana nell’ambito di questa iniziativa europea.

Bugaro, 'Zes motore di sviluppo economico e occupazionale' - L'assessore regionale delle Marche allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, definisce la Zes "uno straordinario motore di sviluppo economico e occupazionale" per la regione. ansa.it

L’assessore regionale delle Marche Giacomo Bugaro è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), organismo che opera nell’ambito della cooperazione macroregionale. Leggi la news integral - facebook.com facebook

Iai, Giacomo Bugaro nominato vicepresidente della fondazione | Cronache Ancona x.com

