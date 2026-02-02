Addio a Nicola Salerno lutto nel mondo del calcio | lavorò pure a Catania

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Nicola Salerno, morto a 69 anni. Era un nome noto nel settore, aveva lavorato anche al Catania. La sua morte ha colpito molti, soprattutto chi lo aveva incontrato nel corso della sua carriera.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio anche a Catania, dove Salerno viene ricordato come un dirigente schietto Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Nicola Salerno, direttore sportivo morto ieri all’età di 69 anni. Una carriera lunga, intensa, fatta di intuizioni, ricostruzioni e sfide complesse, che lo ha portato a lavorare in numerose piazze del calcio nazionale e internazionale. Tra queste, Catania rappresenta uno dei capitoli più significativi del suo percorso professionale. Nato a Matera, Salerno muove i primi passi nel calcio proprio nella sua terra, per poi costruire una carriera da dirigente che lo avrebbe portato a toccare praticamente tutte le categorie, dalla Serie C fino alla Serie A.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il mondo del calcio italiano si sveglia con una notizia triste: Nicola Salerno è morto.

È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo e figura conosciuta nel calcio italiano.

Addio a Nicola Salerno, lutto nel mondo del calcio: lavorò pure a CataniaLa notizia della sua morte ha suscitato cordoglio anche a Catania, dove Salerno viene ricordato come un dirigente schietto ... cataniatoday.it

Addio a Nicola Salerno, maestro del mercato e uomo di calcio: la Sicilia perde un protagonistaSi è spento ieri a Trieste, all’età di 69 anni, dopo una lunga malattia, Nicola Salerno, direttore sportivo di grande talento e personalità, stimato in Italia e all’estero. Un uomo di calcio a tutto t ... goalsicilia.it

*Addio a Nicola Salerno: conquistò il cuore dei tifosi granata* E' scomparso ieri all'età di 69 anni Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Salernitana #diesse #NicolaSalerno #Salerno facebook

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, per oltre trent'anni dirigente in numerose squadre italiane e inglesi. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile. x.com