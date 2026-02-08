Ieri coach Sacco ha presentato la partita tra Adamant e Faenza, in programma oggi alle 18 alla Bondi Arena. Sacco ha sottolineato l’importanza della concentrazione e dei dettagli, e ha insistito sul fatto che non bisogna abbassare la guardia. La sfida è molto attesa, perché entrambe le squadre arrivano da momenti diversi e vogliono vincere. Sacco ha anche ricordato che l’aspetto mentale conta tanto in questa fase.

"Ora non dobbiamo fermarci, l’aspetto mentale è troppo importante". Da queste parole è partito ieri coach Sacco nel presentare la gara della Bondi Arena (ore 18) tra Adamant e Faenza, match dall’alto peso specifico per entrambe le squadre che arrivano da momenti un po’ diversi. Ferrara è stata rivitalizzata dall’avvento in panchina del tecnico pesarese, mentre i romagnoli stanno vivendo un periodo complesso, e oggi saranno privi di un giocatore importante come Mbacke. "La pallacanestro è uno sport che si decide nei dettagli – spiega Sacco –, allenare non vuol dire solo allenare il palleggio, il passaggio, il tiro, l’attacco o la difesa, ma anche e soprattutto la concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Adamant, concentrazione e cura di dettagli". La ricetta di Sacco per battere anche Faenza

Approfondimenti su Adamant Faenza

Domenica si apre il campionato di basket di Serie B con il debutto del nuovo tecnico pesarese, un momento cruciale per la squadra.

Domani l’Adamant affronta Faenza nel primo di cinque impegni ravvicinati in un mese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Adamant Faenza

«Sull’Adamant», storie e vite sulla Senna fra cura e utopia«La psichiatria mi ha sempre interessato, è uno spazio che pone delle sfide, fa pensare a noi stessi e ai nostri limiti dicendoci molto sulla nostra vita. Purtroppo negli ultimi 25 anni nel settore ... ilmanifesto.it

Altro importante test per l’OraSì, domani la sfida in trasferta contro Piombino Coach Auletta: “Siamo in un momento positivo, dobbiamo mantenere la concentrazione. La cosa più importante è vincere indipendente dal campo” Leggi le dichiarazioni in vers facebook