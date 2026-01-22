Basket serie B | già fondamentale domenica il debutto del tecnico pesarese E’ uno scontro diretto da preparare con testa e cuore Adamant la cura Sacco per battere Fabriano

Domenica si apre il campionato di basket di Serie B con il debutto del nuovo tecnico pesarese, un momento cruciale per la squadra. La sfida contro Fabriano rappresenta un'occasione importante per affrontare con concentrazione e determinazione. La recente collaborazione con coach Sacco ha portato segnali positivi, alimentando la fiducia di tutto l’ambiente biancazzurro in un percorso di crescita e miglioramento.

L’impatto di coach Sacco (foto Mazzini) col mondo Adamant è stato significativo e fa ben sperare l’ambiente biancazzurro in un’inversione di rotta. Il navigato tecnico pesarese, che da martedì è ufficialmente al timone della panchina estense dopo l’esonero di Giovanni Benedetto, ha diretto i primi allenamenti e ha immediatamente fatto capire di che pasta è fatto e quali saranno i suoi ‘mantra’ da qui in avanti. Lavoro, sacrificio e tanta difesa sono gli aspetti su cui Sacco si sta concentrando in queste prime sedute: la parola più usata dall’allenatore è stata " connessione ", quella che forse è venuta meno nelle ultime settimane e che ha fatto piombare l’Adamant in una posizione di classifica preoccupante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

