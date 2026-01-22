Domenica si apre il campionato di basket di Serie B con il debutto del nuovo tecnico pesarese, un momento cruciale per la squadra. La sfida contro Fabriano rappresenta un'occasione importante per affrontare con concentrazione e determinazione. La recente collaborazione con coach Sacco ha portato segnali positivi, alimentando la fiducia di tutto l’ambiente biancazzurro in un percorso di crescita e miglioramento.

L’impatto di coach Sacco (foto Mazzini) col mondo Adamant è stato significativo e fa ben sperare l’ambiente biancazzurro in un’inversione di rotta. Il navigato tecnico pesarese, che da martedì è ufficialmente al timone della panchina estense dopo l’esonero di Giovanni Benedetto, ha diretto i primi allenamenti e ha immediatamente fatto capire di che pasta è fatto e quali saranno i suoi ‘mantra’ da qui in avanti. Lavoro, sacrificio e tanta difesa sono gli aspetti su cui Sacco si sta concentrando in queste prime sedute: la parola più usata dall’allenatore è stata " connessione ", quella che forse è venuta meno nelle ultime settimane e che ha fatto piombare l’Adamant in una posizione di classifica preoccupante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B: già fondamentale domenica il debutto del tecnico pesarese. E’ uno scontro diretto da preparare con testa e cuore. Adamant, la cura Sacco per battere Fabriano

Leggi anche: Basket serie B. Adamant, sollievo per Renzi. Forse torna già domenica

Leggi anche: Basket serie b. Adamant in pausa. Torna in campo mercoledì a Fabriano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Serie A2 Old Wild West - Tutto su Gemini Mestre-Gruppo Mascio Bergamo, recupero del giovedì; Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Basket, Serie B: Rimadesio sconfitta a San Vendemiano, la rimonta sfuma; Raduno azzurro con i migliori giovani della serie B di basket: riflettori su tre talenti del Nord Est.

Serie B Interregionale. Bramante riparte col piede giusto a ForlimpopoliIl Bramante inizia con il piede giusto il girone di ritorno del campionato di serie B interregionale. In trasferta contro il Forlimpopoli, i pesaresi ritornano a casa con un successo ottenuto con il p ... sport.quotidiano.net

Serie B - Basket Academy corsara a Milazzo, supera in volata gli SvincolatiFinale incredibile al Pala Milone di Milazzo, con gli Svincolati che, ad 1’ e 75’’ dalla sirena, sono avanti 78-76. Da quel momento in avanti l’Academy inizia un percorso ... pianetabasket.com

BASKET SERIE A2. LA SEBASTIANI RIETI IN RIMONTA BATTE LA FORTE RIMINI Terzo successo di fila per la Sebastiani che batte 83-65 una rimaneggiata Rimini che comunque per tre quarti è rimasta incollata alla gara. Partono forte i romagnoli e Rieti subi - facebook.com facebook

Basket, Serie C Unica: Perugia e Terni unite per Gian Luca x.com