Adamant esame da big Dopo la Luiss c’è Faenza Sacco cerca un altro colpo

Domani l’Adamant affronta Faenza nel primo di cinque impegni ravvicinati in un mese. Dopo la partita di domenica, i biancorossi di coach Sacco si preparano a un tour de force contro cinque squadre di medio-alta classifica. La squadra cerca continuità e vuole vincere per migliorare la propria posizione in classifica. Sacco punta tutto sulla determinazione dei suoi e sulla capacità di mantenere alta la concentrazione.

Quello di domenica contro Faenza sarà il primo impegno di un tour de force lungo un mese per l’ Adamant di coach Sacco, che da qui a fine febbraio affronterà cinque squadre di medio-alta classifica. Dopo il primo colpaccio stagionale di sabato scorso contro una big come la Luiss Roma, i biancazzurri ci vogliono prendere gusto per continuare il percorso di crescita partito dall’arrivo in panchina del tecnico pesarese. Uno step alla volta, si comincia dalla sfida della Bondi Arena contro Faenza, formazione che sta vivendo un campionato fatto di tanti alti e bassi e che arriva a Ferrara non proprio in stato di grazia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Adamant batte ancora e questa volta mette a segno un colpo importante a Roma contro la Luiss.

IMPEGNI E RISULTATI DELLE SQUADRE FERRARESI Inizia male il week-end Basket serie B: Adamant-Fabriano, domenica ore 18.00 Volley serie B: 4 Torri Pallavolo sosta campionato Pallamano serie A: Teramo-Ariosto 33-30 Basket serie C: 4 Torri-L.G. B facebook