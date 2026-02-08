Le dighe tra Puglia e Basilicata migliorano il loro livello di riempimento rispetto allo scorso anno, ma l’allerta per le risorse idriche resta alta. Le riserve di acqua sono fondamentali per l’agricoltura e, in certi casi, anche per il pubblico. La situazione resta delicata, con scarse precipitazioni che non permettono un recupero completo. Le autorità monitorano attentamente la situazione, consapevoli che ogni rischio di carenza può avere ripercussioni importanti su territori già sotto pressione.

Tra la Puglia e la Basilicata l’acqua “di diga” resta l’ago della bilancia per l’agricoltura e, sempre più spesso, anche per il potabile. E dopo mesi di dibattiti e polemiche sull’emergenza idrica, finalmente una notizia più confortante, sebbene non debba indurre a far pensare che il problema sia già risolto. Tutt’altro. I numeri di inizio febbraio 2026 fotografano infatti un recupero dopo le piogge di gennaio, ma il confronto con l’ultimo biennio racconta una disponibilità ancora fragile e molto variabile, bacino per bacino. La capacità delle dighe Nel sistema pugliese gestito dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, la diga chiave è Occhito, sul Fortore: capacità totale oltre 333 milioni di metri cubi (utilizzabili oltre 250 milioni) e volume morto - ossia la porzione d’acqua situata tra il fondo e la soglia dello scarico di esaurimento - oltre 40 milioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Acqua, le dighe in recupero rispetto a un anno fa ma l?allerta resta ancora

