Siccità benedetta pioggia | le dighe in Puglia sono meno vuote Ma l?emergenza resta

Quotidianodipuglia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è certo superata la crisi idrica, però le piogge e le nevicate degli ultimi giorni in Puglia e in Basilicata hanno aiutato a risollevare una situazione che era diventata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

