Le industrie italiane rallentano, con una diminuzione dello 0,8% rispetto allo scorso anno. La nautica, però, tiene botta e non segna cali significativi. Gli analisti definiscono questa situazione come un sostanziale pareggio, una lieve flessione che comunque non sorprende, considerando le tensioni internazionali e i dazi americani. In un momento difficile, questa tenuta dà qualche speranza di ripresa.

Viene definito come un sostanziale pareggio. Senz'altro una lieve flessione che non fa esultare, ma che alla luce degli scenari internazionali, dai dazi Usa fino alle guerre che incendiano alcune parti del mondo, viene accolta come un segnale di resilienza e tenacia che fa ben sperare in una potenziale ripresa. È questa la chiave di lettura con cui Confindustria Toscana nord ha illustrato i dati della produzione relativa al 2025 nei territori di Lucca, Pistoia e Prato. L'esito finale parla di un calo complessivo dello 0,8% rispetto al 2024, non lontano da quello italiano che allo scorso 30 novembre si era attestato sul -0,4% (manca ancora il dato di dicembre dell'industria nazionale).

© Lanazione.it - Le industrie frenano. Flessione dello 0,8% rispetto a un anno fa. Ma la nautica regge

Nel 2025, il mercato automobilistico italiano ha registrato una leggera flessione del 2,1% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di UNRAE.

In Toscana, i premi dell’assicurazione auto sono tra i più elevati d’Italia, sebbene gli aumenti siano rallentati rispetto al passato.

