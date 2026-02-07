Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender hanno partecipato a una campagna speciale per festeggiare i 110 anni di Acqua di Parma. I due attori hanno mostrato il loro volto per raccontare l’arte di vivere all’italiana, invitando tutti a riscoprire la gioia nei piccoli gesti di ogni giorno. La campagna vuole trasmettere l’eleganza e la passione che da sempre caratterizzano il marchio.

Il racconto prende forma a Parma, città natale della Maison, trasformata in palcoscenico emotivo che rende omaggio ai valori universali dell’Arte di Vivere all’Italiana. Fondata nel 1916 dal Barone Carlo Magnani - uomo colto e viaggiatore - Acqua di Parma nasce infatti dal desiderio di reinterpretare l’eleganza italiana attraverso una fragranza luminosa e solare, in netto contrasto con i profumi intensi e opulenti dell’epoca. Pensata inizialmente per un uso personale e per una cerchia ristretta, Colonia ha segnato una svolta nella profumeria, affermandosi nel tempo come fragranza iconica della Maison e simbolo di artigianalità, stile e sofisticata semplicità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender celebrano insieme i 110 anni di storia di Acqua di Parma

Approfondimenti su Acqua di Parma

Nel 2026, Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni, un percorso iniziato nel cuore di Parma grazie al barone Carlo Magnani.

Michael Fassbender condivide la sua esperienza dell’arte di vivere italiana, raccontando l’incontro con Acqua di Parma a Parma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Acqua di Parma

Argomenti discussi: Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender celebrano insieme i 110 anni di storia di Acqua di Parma; The Paper, trailer, trama e cast della serie tv disponibile su Sky; Per gli amanti di The Office la nuova serie da non perdere; Cinema e tv: i consigli di Schermi&Schermi.

Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender celebrano insieme i 110 anni di storia di Acqua di ParmaI due attori sono protagonisti della speciale campagna che celebre l'Arte di Vivere all’Italiana, un invito a osservare, partecipare e riscoprire la gioia nei piccoli gesti quotidiani. Filo conduttore ... vanityfair.it

Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender innamorati per Acqua di ParmaNel film The Art of Living Italian, della regista Talia Collis, c’è Parma (il centro storico) e poi ci sono Michael Fassbender (in bicicletta e con un cestino pieno di limoni) e Sabrina Impacciatore ... amica.it

"Sabrina Impacciatore" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Quello di Sabrina Impacciatore non è un momento fortunato. È il risultato di una traiettoria lunga, irregolare, spesso sottovalutata. Hollywood, da due anni a questa parte, da White Lotus in poi, è diventata casa sua e l’ha consacrata come uno dei volti italiani pi facebook