Nel 2026, Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni, un percorso iniziato nel cuore di Parma grazie al barone Carlo Magnani. Per questa ricorrenza, l’attore e Sabrina Impacciatore sono i volti di una campagna che rende omaggio a un secolo di tradizione e raffinatezza. Un traguardo che testimonia l’evoluzione di un marchio simbolo di eleganza e qualità italiana nel tempo.

I l 2026 segna una data speciale: un secolo e un decennio da quando, nel cuore di Parma, i l barone Carlo Magnani diede vita alla prima fragranza di Acqua di Parma. Da allora, la Maison non ha mai smesso di raccontare l’Arte di Vivere Italiana, una visione di raffinata semplicità, bellezza autentica e gioia luminosa. Profumi "bianchi", la tendenza 2026. guarda le foto Acqua di Parma, il video di The Art of Living Italian con Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore. La nuova campagna prende vita in un video girato nel cuore di Parma, città natale della Maison. Protagonisti Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore, due personalità distinte ma complementari: lui, elegante e silenziosamente magnetico; lei, calda e spontanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attore, insieme a Sabrina Impacciatore, è il volto della campagna per i 110 anni di Acqua di Parma

Olimpiadi, Sabrina Impacciatore tra i protagonisti della Cerimonia di aperturaLa cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

