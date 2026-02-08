Accoltellamento in autostazione individuato l’aggressore | Ha agito per gelosia

Questa mattina in autostazione a Bologna si è verificato un episodio di violenza. La polizia ha subito individuato e denunciato il responsabile, un uomo di 32 anni di origine tunisina. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe agito per motivi di gelosia. Nessuno dei presenti è rimasto gravemente ferito, ma l’episodio ha generato paura tra i viaggiatori. Gli agenti stanno ora ascoltando testimoni e cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Bologna, 8 febbraio 2025 – Accoltellamento in autostazione, identificato e denunciato l’aggressore: si tratta di un 32enne di nazionalità tunisina. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito per motivi di gelosia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato, attorno alle 6.30, vittima un uomo di 40 anni, anche lui tunisino, con alcuni precedenti per spaccio. E’ stato ferito con un coltello a una mano e a un braccio, i soccorritori al loro arrivo l’hanno trovato con ferite profonde. È stato trasportato all’ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti in codice di media gravità e le sue condizioni sarebbero sempre rimaste stabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

