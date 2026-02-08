accoltellamento in autostazione un giovane ferito in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina alla stazione di Bologna. Un giovane straniero è stato ferito con un coltello durante una rissa scoppiata tra alcuni gruppi di persone. Il ragazzo ha riportato ferite alla mano e al braccio ed è stato immediatamente portato in ospedale. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il litigio e chi siano i responsabili. La zona resta sotto controllo, ma l’area intorno alla stazione si è subito riempita di curiosi e passanti.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Ancora sangue intorno all’area rossa della stazione: un giovane straniero è stato ferito con un coltello a una mano e a un braccio a seguito di una violenta rissa che è scoppiata in autostazione. Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo Il ferito è all’ospedale Maggiore. È stato trasportato all’ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti in codice di media gravità e le sue condizioni sono sempre rimaste stabili. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con anche un’automedica, sono intervenute diverse volanti della polizia, il personale della Scientifica e alcuni militari dell’Esercito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

