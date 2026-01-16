Accoltella la moglie in casa a Muggiò Sergio Laganà resta in carcere | è accusato di tentato omicidio
A Muggiò, un uomo di 43 anni, Sergio Laganà, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie 31enne nella loro abitazione. L’uomo si è consegnato ai carabinieri con vestiti insanguinati. La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta, e Laganà resta in carcere. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in viale Europa.
Muggiò (Monza Brianza), 16 gennaio 2026 - No agli arresti domiciliari chiesti dalla difesa pe r Sergio Laganà, l'uomo di 43 anni che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell'appartamento della coppia in viale Europa a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella, convalidando l'arresto del 43enne e confermando la misura di custodia cautelare più pesante del carcere chiesta dalla Procura di Monza. L’accusa di tentato omicidio aggravato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
