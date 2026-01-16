Accoltella la moglie in casa a Muggiò Sergio Laganà resta in carcere | è accusato di tentato omicidio

Da ilgiorno.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Muggiò, un uomo di 43 anni, Sergio Laganà, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie 31enne nella loro abitazione. L’uomo si è consegnato ai carabinieri con vestiti insanguinati. La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta, e Laganà resta in carcere. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in viale Europa.

Muggiò (Monza Brianza), 16 gennaio 2026 - No agli arresti domiciliari chiesti dalla difesa pe r Sergio Laganà, l'uomo di 43 anni che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell'appartamento della coppia in viale Europa a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella, convalidando l'arresto del 43enne e confermando la misura di custodia cautelare più pesante del carcere chiesta dalla Procura di Monza. L’accusa di tentato omicidio aggravato  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accoltella la moglie in casa a muggi242 sergio lagan224 resta in carcere 232 accusato di tentato omicidio

© Ilgiorno.it - Accoltella la moglie in casa a Muggiò, Sergio Laganà resta in carcere: è accusato di tentato omicidio

Leggi anche: Chi è Sergio Laganà, che ha accoltellato la moglie in casa a Muggiò: i due si stavano separando

Leggi anche: Accoltellata in casa a Muggiò, attesa per l'interrogatorio di Sergio Laganà: “Sotto choc ma risponderà al giudice”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.