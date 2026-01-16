Accoltella la moglie in casa a Muggiò Sergio Laganà resta in carcere | è accusato di tentato omicidio

A Muggiò, un uomo di 43 anni, Sergio Laganà, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie 31enne nella loro abitazione. L’uomo si è consegnato ai carabinieri con vestiti insanguinati. La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta, e Laganà resta in carcere. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in viale Europa.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.