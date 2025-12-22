Disavventura per un ragazzo di 15 anni che nella serata di domenica è stato vittima di una violenta aggressione a Milano, in zona Buenos Aires. Il giovane è stato circondato da un gruppo di coetanei e da un ventenne che, dopo averlo minacciato, lo hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare, delle scarpe e del giubbotto, arrivando persino a costringerlo a seguirli per tentare di estorcergli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rapina con sequestro di persona a Milano: 15enne accerchiato e derubato dal branco, quattro arresti

