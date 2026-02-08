Acc archivia la Gigafactory e il Pd | Il Molise non può subire in silenzio

La decisione di Acc di lasciare il progetto della Gigafactory a Termoli ha suscitato sdegno tra politici e lavoratori. Il Molise si sente tradito, perché questa scelta mette a rischio decine di posti di lavoro e mette in discussione il futuro industriale della regione. La rabbia cresce e molti chiedono risposte chiare, mentre le istituzioni cercano di capire come reagire a questa perdita improvvisa.

La decisione di Acc di abbandonare il progetto della Gigafactory a Termoli rappresenta un colpo durissimo per il Molise e per l’intero comparto automotive italiano, una ferita aperta che rischia di relegare un territorio ricco di competenze e di storia industriale in una condizione di marginalità inaccettabile. L’annuncio, giunto nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, ha immediatamente scatenato una reazione politica e sindacale che punta il dito contro l’inerzia dei governi nazionale e regionale, accusati di non aver saputo difendere un investimento strategico di primaria importanza per il futuro del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gigafactory Molise

La notizia ha preso tutti di sorpresa: oggi, l’azienda Acc ha deciso di rinunciare all’investimento previsto a Termoli.

La decisione è arrivata: la gigafactory di batterie a Termoli non si farà.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gigafactory Molise

Argomenti discussi: Acc, stop alla gigafactory di Termoli. Stellantis: pronti a garantire futuro; ACC, ora è ufficiale: la gigafactory di Termoli non si farà. Stellantis: garantiremo il futuro | Quattroruote.it; ACC/Stellantis. Abbandono del progetto gigafactory: sono sempre più urgenti risposte da Stellantis a partire da una condivisione del piano industriale; ACC cancella la gigafactory di Termoli: progetto fermo anche in Germania, Stellantis promette tutele e nuovi investimenti.

Stellantis, niente Gigafactory a Termoli: adesso è ufficiale, ACC ha detto stopAdesso è ufficiale: non ci sarà alcuna Gigafactory a Termoli. Lo ha confermato Automotive Cells Company (ACC) nelle scorse ore. Non si tratta di una sorpresa. Infatti la scelta era già emersa nelle in ... clubalfa.it

Gigafactory di Termoli, Acc blocca tutto ma Stellantis promette occupazioneAcc ufficializza lo stop alle gigafactory di batterie a Termoli e in Germania. Stellantis promette continuità lavorativa ... quifinanza.it

Il Dipartimento di Stato Usa sta eliminando tutti i post pubblicati sui suoi account X prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, quindi il 20 gennaio 2025. I contenuti saranno archiviati internamente ma non saranno più visibili al pubblico, e chi vorrà consultarli x.com

Risultato finale Finisce 5-1 sul campo della Casolese. Trasferta difficile per l’Amiata contro la capolista, che non lascia spazio agli amaranto. Si archivia la gara e si torna subito al lavoro, con lo sguardo rivolto ai prossimi impegni #ForzaAmiata #Cuore facebook