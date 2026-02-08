Gigafactory di Termoli Acc blocca tutto ma Stellantis promette occupazione

La decisione è arrivata: la gigafactory di batterie a Termoli non si farà. Automotive Cells Company, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha comunicato che non ci sono più le condizioni per proseguire il progetto. La produzione rimane ferma, e tutto si blocca, anche se Stellantis assicura che ci saranno posti di lavoro in Italia. La notizia circolava da tempo, ora è ufficiale: niente più impianti a Termoli, almeno per ora.

La notizia era nell'aria da mesi, ora è ufficiale: la gigafactory di batterie a Termoli non si farà. Automotive Cells Company ( Acc ), la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha comunicato che non esistono più le condizioni industriali ed economiche per riavviare i progetti in Italia e in Germania, entrambi congelati da maggio 2024. Doccia fredda per chi sperava in un rilancio dell'occupazione in Molise. Addio alla gigafactory di Termoli. Secondo Acc la scelta rientra in una più ampia riorganizzazione industriale finalizzata a concentrare risorse e investimenti dove esistono maggiori garanzie di competitività e sostenibilità finanziaria.

