Abruzzo truffa vacanze online | uomo di Aprilia perde denaro per un affitto inesistente Indagato ad Avezzano

Un uomo di Aprilia ha perso dei soldi dopo aver prenotato una casa vacanze in Abruzzo. L’affitto si è rivelato inesistente e ora gli investigatori di Avezzano stanno indagando sulla truffa. La vittima aveva affidato i soldi a un sito online, ma non ha mai avuto la casa e si trova senza denaro. La truffa online si sta diffondendo e sempre più persone rischiano di cascarci.

Un uomo residente ad Aprilia, in provincia di Latina, è caduto vittima di una truffa legata all’affitto di una casa vacanze in Abruzzo, un fenomeno in crescita che solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle transazioni online e sulla vulnerabilità dei consumatori. La promessa di una vacanza rilassante si è trasformata in un amaro inganno, costringendo la vittima a sporgere denuncia e avviando un’indagine che ha portato all’individuazione del presunto responsabile, un uomo residente ad Avezzano, denunciato a piede. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme per le truffe online, che colpiscono sempre più spesso cittadini ignari, attratti da offerte apparentemente vantaggiose.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una truffa online ha coinvolto uno studente che cercava casa a Rieti.

Un turista ha scoperto troppo tardi che la casa vacanze in Abruzzo, su cui aveva versato un bonifico, non esisteva affatto.

