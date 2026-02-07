Salda con un bonifico la casa vacanze in Abruzzo che però non esiste | ferie rovinate per un turista denunciato un uomo

Un turista ha scoperto troppo tardi che la casa vacanze in Abruzzo, su cui aveva versato un bonifico, non esisteva affatto. Dopo aver inviato i soldi, si è trovato senza alloggio e con le ferie rovinate. La polizia ha denunciato un uomo sospettato di aver truffato il turista, che ora chiede giustizia.

Alla ricerca di un alloggio in cui trascorrere le vacanze in Abruzzo, si è imbattuto in un annuncio che sembrava fare al caso suo. Così, dopo aver parlato al telefono con quello che si è presentato come il proprietario, ha prenotato la casa e ha versato l'importo richiesto per il soggiorno.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Abruzzo Vacanze

Un uomo del Lazio ha deciso di affittare una casa vacanze in Abruzzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Abruzzo Vacanze

