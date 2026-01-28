Truffa online uno studente in cerca di una casa in affitto | denunciata una 53enne residente in provincia di Terni

Da ternitoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una truffa online ha coinvolto uno studente che cercava casa a Rieti. Una donna di 53 anni, residente in provincia di Terni, ha chiesto soldi in anticipo promettendo un alloggio che in realtà non esisteva. Lo studente ha capito troppo tardi di essere stato raggirato e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La donna ora è sotto indagine.

La donna, presentandosi come proprietaria dell’abitazione, dopo aver fornito alcuni dettagli sull’offerta avrebbe sollecitato la vittima a versare con urgenza circa 300 euro Chiede soldi in anticipo a uno studente alla ricerca di una casa in affitto - in realtà inesistente - a Rieti. Dopo un’approfondita indagine i carabinieri hanno denunciato una donna di 53 anni, residente in provincia di Terni e già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta presunta responsabile del reato di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da uno studente universitario di nazionalità straniera, residente a Rieti.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Terni Rieti

Truffa sugli affitti online a Sperlonga: denunciata una donna

I Carabinieri di Sperlonga hanno denunciato una donna di 50 anni di Napoli per aver commesso una truffa legata agli affitti online.

Controlli a Volterra: denunciata una donna per truffa online e sospesa un’attività alimentare

Nel corso di recenti controlli a Volterra, le Forze dell’Ordine hanno denunciato una donna per truffa online e sospeso un’attività alimentare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Terni Rieti

Argomenti discussi: Bully Online chiuso per minaccia legale: ecco chi c’è dietro.

Appartamento a prezzo stracciato, studente universitario truffatoRIETI - I Carabinieri della Stazione di Rieti, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno deferito in stato di ... msn.com

Studente arrestato per una truffa ad Amazon di oltre 100.000€Uno studente è stato arrestato per avere sottratto più di 100.000 € di prodotti disponibili su Amazon, una truffa che è stata portata a termine sfruttando una falla negli Amazon Locker, gli armadietti ... macitynet.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.