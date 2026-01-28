Truffa online uno studente in cerca di una casa in affitto | denunciata una 53enne residente in provincia di Terni

Una truffa online ha coinvolto uno studente che cercava casa a Rieti. Una donna di 53 anni, residente in provincia di Terni, ha chiesto soldi in anticipo promettendo un alloggio che in realtà non esisteva. Lo studente ha capito troppo tardi di essere stato raggirato e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La donna ora è sotto indagine.

La donna, presentandosi come proprietaria dell’abitazione, dopo aver fornito alcuni dettagli sull’offerta avrebbe sollecitato la vittima a versare con urgenza circa 300 euro Chiede soldi in anticipo a uno studente alla ricerca di una casa in affitto - in realtà inesistente - a Rieti. Dopo un’approfondita indagine i carabinieri hanno denunciato una donna di 53 anni, residente in provincia di Terni e già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta presunta responsabile del reato di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da uno studente universitario di nazionalità straniera, residente a Rieti.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Rieti Truffa sugli affitti online a Sperlonga: denunciata una donna I Carabinieri di Sperlonga hanno denunciato una donna di 50 anni di Napoli per aver commesso una truffa legata agli affitti online. Controlli a Volterra: denunciata una donna per truffa online e sospesa un’attività alimentare Nel corso di recenti controlli a Volterra, le Forze dell’Ordine hanno denunciato una donna per truffa online e sospeso un’attività alimentare. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Terni Rieti Argomenti discussi: Bully Online chiuso per minaccia legale: ecco chi c’è dietro. Appartamento a prezzo stracciato, studente universitario truffatoRIETI - I Carabinieri della Stazione di Rieti, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno deferito in stato di ... msn.com Studente arrestato per una truffa ad Amazon di oltre 100.000€Uno studente è stato arrestato per avere sottratto più di 100.000 € di prodotti disponibili su Amazon, una truffa che è stata portata a termine sfruttando una falla negli Amazon Locker, gli armadietti ... macitynet.it Identificare i responsabili di una truffa online è un’impresa complessa a causa dell’uso di identità rubate e conti “mulo” intestati a ignari cittadini. Il denaro sottratto viene frammentato e trasferito istantaneamente verso piattaforme estere o convertito in criptovalu facebook L'Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti contro una nuova truffa online. I malintenzionati sfruttano il logo istituzionale per spingere i malcapitati a fornire le proprie credenziali SPID - Fisco / Pubblico x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.