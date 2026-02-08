L’abbazia di Viboldone si prepara a festeggiare gli 850 anni dalla sua fondazione. Oggi si è tenuta una messa presieduta dal vescovo di Milano, Franco Agnesi. Dopo la cerimonia, è stato fatto un breve viaggio nel passato, con un approfondimento sulla nascita del monastero. Costruito dagli Umiliati nel 1176, il monastero sorge su un terreno donato dall’allora prevosto di San Giuliano Milanese. Un momento di ricordo e di storia per la comunità locale.

Una messa presieduta dal vescovo milanese Franco Agnesi e, a seguire, un excursus storico sull’atto di fondazione del monastero, costruito dagli Umiliati, a partire dal 1176, su un terreno messo a disposizione dall’allora prevosto di San Giuliano Milanese. Con le iniziative di ieri mattina, sono ufficialmente partite le celebrazioni per gli 850 anni dell’abbazia di Viboldone, il sito religioso che da secoli impreziosisce il tessuto di San Giuliano e dal 1941 è sede di un nucleo di suore benedettine. Con cadenza mensile, gli eventi per il compleanno dell’abbazia proseguiranno fino al prossimo novembre, fra concerti, convegni e una conferenza sul recente restauro degli affreschi ospitati nell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbazia di Viboldone, via alle celebrazioni per gli 850 anni

Approfondimenti su Viboldone Abbazia

L’abbazia di Viboldone compie 850 anni e per l’occasione si svolgono numerosi eventi e concerti.

A 850 anni dalla Battaglia di Legnano, il nostro Paese celebra questo storico evento con una moneta d’argento ufficiale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Viboldone Abbazia

Argomenti discussi: Abbazia di Viboldone, via alle celebrazioni per gli 850 anni; 850 anni dell’Abbazia di Viboldone: una mostra con le incisioni dell’acquafortista Federica Galli; Viboldone celebra 850 anni di storia: un anno di eventi tra arte, musica e spiritualità -; L’Abbazia di Viboldone celebra i suoi 850 anni.

Abbazia di Viboldone, via alle celebrazioni per gli 850 anniUna messa presieduta dal vescovo milanese Franco Agnesi e, a seguire, un excursus storico sull’atto di fondazione del ... msn.com

San Giuliano Milanese, Viboldone festeggia 850 anni di storia: fede, arte e memoria per l’AbbaziaSabato 7 febbraio al via le celebrazioni con la Messa solenne, la presentazione del documento del 1176 e una mostra dedicata a Federica Galli ... 7giorni.info

San Giuliano Milanese, Viboldone festeggia 850 anni di storia: fede, arte e memoria per l’Abbazia Sabato 7 febbraio al via le celebrazioni con la Messa solenne, la presentazione del documento del 1176 e una mostra dedicata a Federica Galli #AbbaziaDi facebook