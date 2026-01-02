Inter la difesa cambia volto | Acerbi verso Inzaghi De Vrij riflette

L'Inter si prepara a ridefinire la propria difesa in vista della prossima stagione. Con Acerbi vicino a un possibile trasferimento sotto la guida di Inzaghi e De Vrij che valuta le proprie opzioni, il club si trova a dover affrontare alcune scelte importanti. Sebbene il mercato non sia ancora in pieno svolgimento, queste questioni evidenziano un momento di cambiamento e riflessione per la squadra nerazzurra.

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma in casa Inter alcune linee di frattura sono già evidenti. Dietro l’attenzione alle occasioni in entrata, la dirigenza nerazzurra sta ragionando su scelte che hanno il sapore del cambio di ciclo. E la difesa, oggi più che mai, è il reparto sotto osservazione. Difesa Inter, il tempo delle decisioni. L’ Inter si muove su un doppio binario: da un lato la volontà di restare competitiva subito, dall’altro l’esigenza – imposta anche dalla nuova proprietà Oaktree – di abbassare l’età media e ridisegnare la rosa. In questo quadro si collocano le situazioni di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi a sei mesi dalla scadenza e sempre più al centro di riflessioni strategiche. 🔗 Leggi su Como1907news.com

