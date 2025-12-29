Stallo sulla pace in Ucraina Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin | Pace? Ci sono punti spinosi Niente tregua con Kiev nel Donbass

Le recenti tensioni tra Russia e Ucraina persistono, con Mosca che si mostra cauta riguardo a un incontro tra Zelensky e Putin. La posizione russa evidenzia la presenza di questioni irrisolte nel Donbass, ostacolando ogni possibile tregua. Nonostante i colloqui tra Zelensky e Trump, la strada verso una soluzione duratura rimane incerta, mantenendo il conflitto in una fase di stallo.

All’indomani dei colloqui tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, lo stallo su una possibile pace in Ucraina continua. Kiev non è pronta ad alcune concessioni, su tutte quelle territoriali e quelle riguardo alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il Cremlino, nonostante pubblicamente dichiari che un cessate il fuoco permanente sia «sempre più vicino», continua le sue operazioni di terra e intima alle forze invase di ritirarsi dal Donbass per facilitare proprio il processo dei negoziati. Voci di un possibile contatto diretto, via telefono, tra Zelensky e Vladimir Putin sono state smentite da Mosca, mentre il leader del Cremlino si appresta a parlare nuovamente con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

