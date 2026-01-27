Turati-Kuliscioff Un amore socialista

Questa introduzione esplora il legame tra Anna Kuliscioff e Andrea Costa, figure di rilievo del socialismo italiano. Nel dicembre 1884, Kuliscioff scrive ad Andrea Costa un messaggio intenso e carico di affetto, rivelando un rapporto che va oltre la sfera politica. Un esempio di come le emozioni si intreccino con gli ideali rivoluzionari, contribuendo a formare un contesto storico e sociale significativo per l’Italia.

"Tu cerchi in me il riposo, io in te la vita": con queste grido d’impetuoso affetto Anna Kuliscioff si rivolge a Andrea Costa nel dicembre 1884. Si leggono a epigrafe di uno dei sedici capitoli del libro che Pierfrancesco De Robertis ha dedicato alla rivoluzionaria nata in Crimea (la data più accettata è il 1854), attivissima nelle vicende del socialismo italiano: “Un amore socialista Il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati” (pp. 544, € 22, Neri Pozza 2025). La battagliera Anna morì a Milano il 29 dicembre 1925. Nel centenario si è arricchita una bibliografia già spessa. Il romanzo di De Robertis si segnala per l’originalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

