Un amore socialista il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati scritto da Pierfrancesco De Robertis

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Si chiama . La presentazione del volume edito da Neri Pozza è in programma venerdì 16 gennaio alle ore 17,30 presso l’associazione Intra Tevere a Arno nella ex Chiesa della Madonna del Duomo in via Oberdan 61 ad Arezzo. Interverranno l’autore Pierfrancesco De Robertis, Camillo Brezzi e Claudio Repek. Un romanzo ap passionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale, e alla storia d’amore tra due figure straordinarie del Novecento che meritano di non essere dimenticate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un amore socialista il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati scritto da Pierfrancesco De Robertis Leggi anche: Turati-Kuliscioff storia d’amore e libertà, il romanzo d’esordio di Pierfrancesco De Robertis Leggi anche: "Un amore socialista", un libro racconta la storia di passione e politica tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un amore socialista il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati scritto da Pierfrancesco De Robertis - La presentazione del volume edito da Neri Pozza è in programma venerdì 16 gennaio alle ore 17,30 presso l’associazione Intra Tevere a Arno nella ex Chiesa della Madonna del Duomo in via Oberdan 61 ad ... lanazione.it

A Villa Bertelli. Il primo romanzo di De Robertis - Un romanzo appassionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale e alla storia d’amore tra due figure straordinarie del Novecento: Anna Kuliscioff e Filippo Turati é la trama del libro ... lanazione.it

Kuliscioff, un amore socialista. Il palpito della vita nella Storia - Ingredienti essenziali per i grandi protagonisti della Storia. quotidiano.net

L’intenso libro biografico «Un amore socialista» ne racconta la vita e le lotte nel centenario della scomparsa. L’intervista all’autore Pierfrancesco De Robertis - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.