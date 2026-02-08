A Pordenone la moda e l' arte unite nella lotta all' HIv

A Pordenone si sono appena aperte due mostre dedicate alla lotta contro l’Hiv. L’evento ha coinvolto diversi cittadini e professionisti del settore, che hanno assistito a un’occasione per riflettere e combattere i pregiudizi legati alla malattia. Durante l’inaugurazione, è stato più volte sottolineato come la conoscenza sia l’arma più forte per sconfiggere l’ignoranza e la discriminazione. La mostra vuole sensibilizzare il pubblico e promuovere un dialogo aperto su un tema ancora troppo spesso evitato.

Sabato 7 febbraio il taglio del nastro delle due esposizioni “Habitus. L’abito come strumento di prevenzione” e “5.000 Quadernoni” Il pregiudizio dell'Hiv si sconfigge solo con la conoscenza. Una frase che è più volte emersa nel corso dell'inaugurazione delle due mostre “Habitus. L’abito come strumento di prevenzione” e “5.000 Quadernoni” allo Spazio Costantini di Pordenone. Le due esposizioni, promosse dall'Anlaids (Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS) in occasione dei 40 anni della sua fondazione, hanno come obiettivo di trasmettere ai giovani e agli adulti un messaggio chiaro che la prevenzione non solo è possibile ma è percorribile solo con una cultura più inclusiva e senza preconcetti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

